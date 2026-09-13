Michael Amir Murillo: ¿Cuándo juega el Besiktas vs Olympique Marsella en la Europa League?

El Besiktas llega con la confianza en alto a su estreno en la fase de liga de la UEFA Europa League, después de conseguir una contundente victoria por 3-0 sobre el Erzurumspor FK el pasado viernes con un inamovible Michael Amir Murillo , en la quinta jornada de la Süper Liga turca.

El equipo turco tendrá además como uno de sus principales focos al panameño Michael Amir Murillo , quien se perfila para vivir un partido especial frente a uno de sus antiguos clubes. El lateral dejó el Olympique de Marsella en 2026 para incorporarse al Besiktas, después de tres temporadas en el fútbol francés, de donde no salió de la mejor manera tras comentarios de su DT Roberto De Zerbi.

Marsella llega golpeado

El panorama es diferente para el conjunto francés. El Olympique de Marsella viene de sufrir una derrota por 1-0 ante el Rennes, resultado que significó su tercera caída en cuatro partidos de la Ligue 1. Marsella con apenas tres puntos en el campeonato francés.

Un historial corto, pero equilibrado

Besiktas y Marsella no se han enfrentado con frecuencia a nivel europeo. Sus dos únicos enfrentamientos oficiales anteriores fueron en la fase de grupos de la Champions League 2007-08.

En el primer encuentro, disputado en Francia el 18 de septiembre de 2007, el Marsella se impuso 2-0. Sin embargo, Besiktas respondió en Estambul el 28 de noviembre del mismo año con una victoria 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Besiktas vs Olympique de Marsella

Fecha: Jueves 17 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Tüpra Stadium

Dónde seguir: Por las redes sociales de RPC Deportes