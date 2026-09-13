Michael Amir Murillo: ¿Cuándo juega el Besiktas vs Olympique Marsella en la Europa League?

El Besiktas llega con la confianza en alto a su estreno en la fase de liga de la UEFA Europa League, después de conseguir una contundente victoria por 3-0 sobre el Erzurumspor FK el pasado viernes con un inamovible Michael Amir Murillo, en la quinta jornada de la Süper Liga turca.
Marsella llega golpeado
El panorama es diferente para el conjunto francés. El Olympique de Marsella viene de sufrir una derrota por 1-0 ante el Rennes, resultado que significó su tercera caída en cuatro partidos de la Ligue 1. Marsella con apenas tres puntos en el campeonato francés.
Un historial corto, pero equilibrado
Besiktas y Marsella no se han enfrentado con frecuencia a nivel europeo. Sus dos únicos enfrentamientos oficiales anteriores fueron en la fase de grupos de la Champions League 2007-08.
En el primer encuentro, disputado en Francia el 18 de septiembre de 2007, el Marsella se impuso 2-0. Sin embargo, Besiktas respondió en Estambul el 28 de noviembre del mismo año con una victoria 2-1.
Fecha, hora y dónde seguir Besiktas vs Olympique de Marsella
Fecha: Jueves 17 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Tüpra Stadium
Dónde seguir: Por las redes sociales de RPC Deportes