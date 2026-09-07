NFL: Tua Tagovailoa será el quarterback de los Atlanta Falcons para la Semana 1

Atlanta ya ha elegido a su quarterback para el inicio de la temporada 2026 de la NFL , Tua Tagovailoa será titular en la Semana 1 con los Falcons, que se enfrentarán a los Steelers, según anunció el equipo el lunes.

La noticia llega después de que el entrenador de los Atlanta Falcons, Kevin Stefanski, pasara toda la pretemporada, el campamento de entrenamiento y la pretemporada sopesando sus opciones para la posición de mariscal de campo antes de decidirse entre Michael Penix Jr., seleccionado en la primera ronda del draft de 2024 , y Tagovailoa.

Se recupera de la lesión

Stefanski declaró a los periodistas el lunes que Penix, quien se está recuperando de la lesión de rodilla que puso fin a su temporada el año pasado , no jugará contra Pittsburgh el 13 de septiembre. Cooper Rush será el suplente de Tagovailoa.

"Mike está mejorando cada vez más, y estoy muy orgulloso de lo mucho que ha progresado", dijo Stefanski, "pero seguiremos trabajando juntos en esto. Todos estamos en la misma sintonía, lo cual es genial, entre Mike, el equipo médico y yo. Todos nos sentimos optimistas sobre la evolución de Mike, y él seguirá esforzándose al máximo. Ese es su objetivo, y creo que ya se lo ha dicho. Se va a concentrar en mejorar cada día".

Stefanski no especificó si Penix será titular o suplente una vez que se recupere.

"Ahora mismo me voy a centrar en la Semana 1 y en Pittsburgh, y no voy a especular más allá de eso", dijo Stefanski, "pero me siento bien con la situación de todos".

Penix declaró a los periodistas el lunes que está "muy cerca" de sentirse listo para jugar después de haber recibido el alta médica para participar en los entrenamientos de 11 contra 11 a finales de agosto.

"Quiero ser más fuerte. Quiero poder salir al campo y dar el 100% por el equipo, y si no siento que puedo hacerlo, no quiero hacerlo", dijo Penix, según Associated Press . "Eso no es justo para este equipo. Eso no es justo para esta organización. Quiero asegurarme de estar al 100% cada vez que esté en el campo. No tengo ninguna duda de que confío en mi rodilla".

Listo para el arranque de la NLF

Tagovailoa, exselección de primera ronda de los Dolphins, firmó con los Falcons en marzo tras su abrupta salida de Miami, ofreciendo a Atlanta un mariscal de campo experimentado con la capacidad de asumir el puesto de titular. Con Penix recuperándose de su tercera rotura del ligamento cruzado anterior, la trayectoria de Tagovailoa, e incluso su zurdera, al igual que la de Penix, se volvieron especialmente valiosas para Atlanta.

Tua Tagovailoa y los Atlanta Falcons saltarán al escenario en un partido que estará en vivo por RPC ante Pittsburgh Steelers, en la vuelta de la NFL a la señal de televisión abierta en Panamá.

FUENTE: NFL