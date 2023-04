NFL: Packers acuerdan cambiar al cuatro veces MVP Aaron Rodgers a los Jets

Los Jets reciben a Rodgers, la selección de primera ronda de 2023 de los Packers (No. 15 en general) y una selección de quinta ronda (No. 170) a cambio de su primera ronda de 2023 (No. 13), segunda ronda de 2023 (No. . 42) y selecciones de sexta ronda (No. 207), así como una selección condicional de segunda ronda de 2024 que podría convertirse en primera.