LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  7 de septiembre de 2026 - 15:01

LPF: PANDEPORTES anuncia cierre del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez

El Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) anunció el cierre del Estadio Agustín “Muquita” Sánchez a partir de este martes 8 de septiembre.

LPF: PANDEPORTES anuncia cierre del Estadio Agustín Muquita Sánchez

LPF: PANDEPORTES anuncia cierre del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez

FOTO / LPF

El Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), como parte del seguimiento a las condiciones del Estadio Agustín “Muquita” Sánchez y luego de escuchar las inquietudes planteadas por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), clubes y demás actores del fútbol nacional, comunica formalmente el cierre de esta instalación deportiva a partir del 8 de septiembre de 2026.

PANDEPORTES tiene identificadas las necesidades de intervención que presenta este escenario y, precisamente por ello, mantiene actualmente en curso un proceso de contratación pública para la rehabilitación de la grama y el sistema de iluminación del estadio.

El seguimiento y las evaluaciones técnicas realizadas, sumados a las preocupaciones expresadas por futbolistas, clubes y organizaciones deportivas, hacen necesario adoptar esta medida, priorizando la seguridad e integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, aficionados y demás usuarios.

En consecuencia, quedarán suspendidos los partidos, entrenamientos y demás actividades deportivas. PANDEPORTES coordinará con las organizaciones correspondientes la reubicación de los encuentros previamente programados, procurando reducir las afectaciones a la LPF, Liga Prom, LFF y demás competencias que utilizan este escenario.

FUENTE: PANDEPORTES

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