LPF: PANDEPORTES anuncia cierre del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez

El Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), como parte del seguimiento a las condiciones del Estadio Agustín “Muquita” Sánchez y luego de escuchar las inquietudes planteadas por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), clubes y demás actores del fútbol nacional, comunica formalmente el cierre de esta instalación deportiva a partir del 8 de septiembre de 2026.
El seguimiento y las evaluaciones técnicas realizadas, sumados a las preocupaciones expresadas por futbolistas, clubes y organizaciones deportivas, hacen necesario adoptar esta medida, priorizando la seguridad e integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, aficionados y demás usuarios.
En consecuencia, quedarán suspendidos los partidos, entrenamientos y demás actividades deportivas. PANDEPORTES coordinará con las organizaciones correspondientes la reubicación de los encuentros previamente programados, procurando reducir las afectaciones a la LPF, Liga Prom, LFF y demás competencias que utilizan este escenario.
FUENTE: PANDEPORTES