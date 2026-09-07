Thomas Christiansen y Jaime Penedo darán conferencia de prensa sobre selecciones

Thomas Christiansen finalmente hablará con los medios de comunicación luego de la renovación como entrenador de la selección de Panamá y estará acompañado de Jaime Penedo porque también estará encargado de las selecciones juveniles.

El entrenador de la selección de Panamá que finalizó contrato el 27 de junio luego de su participación en el Mundial 2026, finalmente llegó a un acuerdo con la FPF para seguir en el cargo, pero bajo algunas condiciones.

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Thomas Christiansen y Jaime Penedo darán conferencia

Estas condiciones y más detalles se tocarán el próximo miércoles 9 de septiembre en conferencia de prensa en las oficinas de la FPF, para que así las dudas queden aclaradas ya que Thomas Christiansen inició hace poco su nuevo proceso.

Aún no hay información exacta si en este evento se revelará la convocatoria para la gira de Panamá en Asia.

La conferencia la podrás sintonizar por RPC desde las 12:00 pm.