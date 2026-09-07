MLB: Aroldis Chapman se abrió paso con histórico salvamento 400

Para el zurdo cerrador de los Medias Rojas de Boston, el "misil cubano" Aroldis Chapman , ésta ha sido una temporada de MLB repleta de hitos.

Y en la victoria por 3-1 sobre los Orioles el domingo, que completó una barrida de cuatro juegos, Chapman alcanzó uno que jamás olvidará, al convertirse en el noveno lanzador en la historia en registrar 400 salvamentos de por vida.

El "Misil Cubano" sorteó un sencillo de Pete Alonso con un out en el noveno inning y aseguró el salvamento número 400 ponchando a Christian Encarnación-Strand, como no podía ser de otra manera, con una recta de 101 mph.

Lo que hace este logro aún más especial para Chapman es que la meta parecía estar fuera de su alcance entre 2022 y 2024, cuando tuvo problemas de comando y se desempeñó más como preparador que como cerrador. Chapman perdió el puesto de cerrador de los Yankees a mediados de mayo del 2022.

Durante esas tres temporadas, en las que Chapman lanzó para cuatro equipos diferentes, acumuló 29 salvamentos, 14 de ellos cuando tuvo la oportunidad de cerrar juegos con los Piratas hacia el final de la temporada del 2024, mientras David Bednar atravesaba dificultades.

Tras firmar con Boston antes de la temporada del 2025, Chapman revitalizó su carrera atacando la zona de strike. Se ganó el puesto de cerrador en los Entrenamientos de Primavera y ha sido convocado al Juego de Estrellas en ese rol con los Medias Rojas en cada uno de los últimos dos años.

Una vez que Chapman recuperó su dominio, la cifra de 400 comenzó a rondarle la cabeza.

Aroldis Chapman en lista histórica

Chapman se unió al panameño Mariano Rivera (652), Trevor Hoffman (601), Kenley Jansen (493), Lee Smith (478), Craig Kimbrel (441), el venezolano Francisco Rodríguez (437), John Franco (424) y Billy Wagner (422) en el club de los 400 salvamentos.

De los ocho lanzadores anteriores, cuatro están en el Salón de la Fama (Rivera, Hoffman, Smith y Wagner) y dos siguen activos (Jansen y Kimbrel).

FUENTE: MLB