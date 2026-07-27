Arlén Hernández ficha por el Valadares Gaia Femenino

El Valadares Gaia femenino le dio la bienvenida a la panameña Arlén Hernández en la Primera División de Portugal , liga donde competirá en un alto nivel de Europa.

La canalera de 30 años de edad llegará al club portugués después de jugar en Santa Fé de la LFF, equipo que publicó un mensaje de despedida.

"Como jugadora de Santa Fe FC, defendió estos colores con liderazgo, carácter, compromiso y una pasión inquebrantable. Fue ejemplo dentro del terreno de juego y una inspiración para cada una de sus compañeras, demostrando que el verdadero liderazgo se construye con trabajo, humildad y entrega."

Arlén Hernández y su experiencia en selecciones nacionales

La defensora ha sido parte del proceso de la selección de Panamá Femenina con Toña Is al mando, donde viene de enfrentar a Jamaica en partidos amistosos como parte de la preparación estratégica del equipo con miras a su próximo gran reto internacional ante Canadá en el mes de noviembre, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.