Luego de terminar el Mundial 2026, los fanáticos del fútbol esperan por el inicio de las principales ligas de Europa, sin embargo los jugadores merecen sus vacaciones y por esto, agosto será el mes en el que se inicie la temporada 2026-2027.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 27 de julio de 2026 - 12:16
¿Cuándo inician las principales ligas de Europa para la temporada 2026-2027?
Tomen nota para los que quieren saber cuándo inician las principales ligas de Europa en la temporada 2026-2027.
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Fecha de inicio de las principales ligas de Europa
- LaLiga: El torneo de la primera división de España iniciará el próximo 15 de agosto, es la que inicia primero de los torneos.
- Premier League: El 21 de agosto arranca la primera división en Inglaterra.
- Ligue 1: En Francia también se jugará el próximo 21 de agosto.
- Serie A: En Italia las acciones arrancan el 22 de agosto
- Bundesliga: En Alemania se jugará desde el 28 de agosto.
- Champions League: El sorteo es el 27 de agosto y el 8 de septiembre arranca el torneo.