FÚTBOL Fútbol Internacional -  27 de julio de 2026 - 12:16

¿Cuándo inician las principales ligas de Europa para la temporada 2026-2027?

Tomen nota para los que quieren saber cuándo inician las principales ligas de Europa en la temporada 2026-2027.

¿Cuándo inician las principales ligas de Europa para la temporada 2026-2027?

¿Cuándo inician las principales ligas de Europa para la temporada 2026-2027?

Foto: IA

Luego de terminar el Mundial 2026, los fanáticos del fútbol esperan por el inicio de las principales ligas de Europa, sin embargo los jugadores merecen sus vacaciones y por esto, agosto será el mes en el que se inicie la temporada 2026-2027.

Fecha de inicio de las principales ligas de Europa

  • LaLiga: El torneo de la primera división de España iniciará el próximo 15 de agosto, es la que inicia primero de los torneos.
  • Premier League: El 21 de agosto arranca la primera división en Inglaterra.
  • Ligue 1: En Francia también se jugará el próximo 21 de agosto.
  • Serie A: En Italia las acciones arrancan el 22 de agosto
  • Bundesliga: En Alemania se jugará desde el 28 de agosto.
  • Champions League: El sorteo es el 27 de agosto y el 8 de septiembre arranca el torneo.
En esta nota:
Seguir leyendo

Cristhian Stuani renueva con Girona

Copa Centroamericana 2026: Saprissa visitará a UMECIT sin Fidel Escobar

Santos de Neymar Jr vs Universidad Central de "Makelele" González, duelo de Copa Sudamericana

Recomendadas

Últimas noticias