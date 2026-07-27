Josh Kelly ganó una "sangrienta" guerra y le da la bienvenida a unificación ante Jaron Ennis

El campeón mundial británico Josh Kelly defendió con sudor y mucha sangre su cinturón de la categoría de peso súperwélter de la FIB, en un choque en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita ante el nacido en Croydon, pero de nacionalidad irlandesa Caoimhin Agyarko en velada Joshua vs Prenga.

Kelly, de 32 años de edad superó una dura prueba, una verdadera guerra, de la que no dio pasó atrás a pesar de distintos cortes, mucho daño y deducción de puntos.

Una guerra en Jeddah

El originario de Sunderland de 32 años de edad recibió, pero resistió de gran manera todo lo que le lanzó su rival y además conectando los mejores golpes, dando gala de su explosivo gancho de izquierda y precisos golpes al cuerpo.

En mitad de combate comenzó la dificultad para el campeón defensor, cuando un golpe le ocasionó un corte debajo de su ojo izquierdo y luego en el séptimo otra herida, ahora arriba de su ojo derecho, la cual hacían caer sangre por toda la lona.

"Pretty Boy", el olímpico en el 2016 no huyó de la "guerra" y siguió aterrizando combinaciones de toda clase, para sacar más ventaja en el cierre de la pelea, a pesar de ser golpeado fuertemente en su rostro ensangrentado y con la nariz hecha pedazos en el cierre del asalto 12.

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Después del gran cara a cara en el cuadrilátero, los jueces Nermin Adrovic (114-113), Marco Morales (115-112) y Carl Zappia (115-112) puntuaron la reñida pelea a favor de Kelly (18-1-1, 9 KOs), quien llegaba como gran favorito para defender el titulo mundial que le arrebató a Bakhram Murtazaliev a inicios del presente año 2026.

La bienvenida de Josh Kelly a Jaron Ennis

"Quiero enfrentarme a él a continuación", dijo Kelly durante la entrevista posterior al combate. "La gente estará sonriendo al verlo, pero Agyarko es un rival complicado para cualquiera. Alguien que se lanza al ataque, se abalanza, cabezazos, codazos, de todo... hizo que fuera una noche difícil. Quiero enfrentarme a los grandes nombres de la división; ya vencí a uno, Bakhram Murtazaliev . Ahora voy a por los demás", mencionó Kelly después de realizar exitosa defensa.

Kelly quiere medirse ante el explosivo invicto "Boots" , que posee los cinturones OMB y AMB de las 154 libras (36-0,32 KOs), después de pasarle por encima a Xander Zayas, en la que sería una unificación de 3 títulos, ya que "La Torre Infernal" Sebastian Fundora tiene el del CMB.