Aitana Bonmatí: "Respetamos al Lyon, pero confiamos en nosotras"

Reacciones de Aitana Bonmatí

"A mí siempre me gusta hablar de la mentalidad, porque creo que sin esta mentalidad ganadora, ambiciosa, que tenemos no estaríamos donde estamos, pero lo que no me gustaría es estar hablando del pasado porque el pasado te puede servir para aprender pero no significa que mañana se tenga que volver a dar una situación similar a la que hemos vivido", reflexionó la jugadora de 26 años desde la sala de prensa de San Mamés, en Bilbao, la víspera de la final de la Champions en la que las culés buscarán su segundo título consecutivo, tercero en total.