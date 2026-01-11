Albacete vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir octavos final Copa del Rey FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid se enfrentará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único. Estos dos equipos no se han enfrentado en esta competición.

Para llegar a esta fase, el Albacete, que es el 17º clasificado de Segunda División de España con 24 unidades, eliminó previamente al UD San Fernando (0-3), Leganés (1-2) y Celta de Vigo (2-2, en los penaltis 3-0).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse