Albacete vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir octavos final Copa del Rey

El conjunto del Real Madrid se enfrentará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único. Estos dos equipos no se han enfrentado en esta competición.
Por su parte, el equipo merengue dirigido por Xabi Alonso llegará tocado a este encuentro después de perder 3-2 frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.
ALBACETE VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR OCTAVOS DE FINAL COPA DEL REY
- Fecha: Miércoles, 14 de enero de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Carlos Belmonte
