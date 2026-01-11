COPA DEL REY Fútbol Internacional -  11 de enero de 2026 - 20:01

Albacete vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir octavos final Copa del Rey

Repasa todos los detalles del choque que tendrá el Real Madrid ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Albacete vs Real Madrid: Fecha
Albacete vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir octavos final Copa del ReyFOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid se enfrentará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único. Estos dos equipos no se han enfrentado en esta competición.

Para llegar a esta fase, el Albacete, que es el 17º clasificado de Segunda División de España con 24 unidades, eliminó previamente al UD San Fernando (0-3), Leganés (1-2) y Celta de Vigo (2-2, en los penaltis 3-0).

