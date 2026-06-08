Fútbol Internacional -  8 de junio de 2026 - 15:19

Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu y le obsequia una camiseta del equipo.

Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

Florentino Pérez, presidente electo del Real Madrid, recibió este lunes al Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu y le obsequió una camiseta personalizada del equipo blanco.

El Papa León XVI recibido en territorio "merengue"

Con motivo del encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio madridista, el presidente del club regaló al pontífice una camiseta con su nombre de pila (Robert F. Prevost) y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio.

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El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla al presidente del Real Madrid.

FUENTE: EFE

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