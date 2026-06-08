Selección de Panamá: Édgar Yoel Bárcenas habla de la importancia de Adalberto Carrasquilla

El polivalente jugador de la selección de Panamá Édgar Yoel Bárcenas habló previo al entrenamiento de la selección de Panamá en territorio canadiense, con la mira puesta en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Bárcenas dejó claro que todos son importantes, pero destaca la labor de los mediocampistas, una posición en la que ha estado jugando recientemente.

Palabras de Édgar Yoel Bárcenas

"En selección todos somos importantes, sabemos que por ahí en el sistema que jugamos en el 5-4-1 la zona del medio es la más importante, porque son los encargados de ayudar en defensa y generar en ataque", mencionó.

¿Dependencia de Coco Carrasquilla?

"Nos gustaría que Coco estuviera con nosotros al 1100 por 100, pero no sabemos todavía si estado actual de salud, pero estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos, es u jugador muy querido por nosotros y la afición panameña, pero siempre nos va a jugar tener a Coco. Ahora nos está tocando a mí, a Harvey y a Griffith que somos los que estamos ahí supliéndolo y creo que lo estamos haciendo de buena forma", destacó.

"El técnico haciendo eso demuestra que tiene mucha confianza en mí y yo lo que quiero es corresponder a eso, en esa posición no me siento extraño, en Mazatlán jugué los 17 partidos ahí en este último torneo y el profe si me ha puesto ahí es porque ha visto los partidos con Mazatlán y cree que puedo hacerlo bien en esa posición", finalizó Bárcenas, que disputó los amistosos camino al Mundial como centrocampista.