Alberto Quintero vuelve a sumar minutos con la Selección de Panamá

Alberto Quintero volvió a sumar minutos con la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF , tras no ser tomado en cuenta en los últimos años por el entrenador Thomas Christiansen.

Para "Negrito", de 37 años y ahora con 139 partidos jugados con el equipo Mayor, recibió su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2023.

Quintero ingresó de cambio al minuto 79' por Cristian Martínez cuando el encuentro estaba 3-2.

Los últimos minutos de Alberto Quintero con la Selección de Panamá

Los últimos minutos del jugador del CD Plaza Amador habían sido ante Costa Rica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, ingresando de cambio en el choque disputado el 16 de noviembre.