Alberto Quintero y sus reacciones sobre su ausencia en la Selección de Panamá

"Yo voy año tras año preparándome hasta donde aguanto, tengo 37 años y he sido regular donde he jugado. El objetivo es ser campeón", expresó "Negrito" durante la presentación de la camiseta del club para la temporada 2025 de la LPF.

¿Hubo llamado a Alberto Quintero?

"Hubo un llamado, tuve una conversación con Plaza, hoy en día me debo a Plaza Amador, ya que no es un partido de fecha FIFA, el Plaza no tiene la obligación y no sólo llamaron a dos, hubo como siete jugadores y nos perderíamos la segunda fecha", dijo Quintero.

Sobre si lo habían llamado, Quintero dijo que creía que sí porque el Plaza se lo había comunicado, no me dieron el permiso y no es por más nada porque a mi me vendría bien enfrentar a un equipo como la "Crema", me dio seis años de satisfacción.