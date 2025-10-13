Los Dodgers toman ventaja en la Serie de Campeonato tras vencer a los Cerveceros

Los Dodgers de Los Ángeles se quedaron con el primer partido de la Serie de Campeonato en la Liga Nacional de MLB al imponerse 2x1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Blake Snell se convirtió en la carta de presentación de los campeones defensores al lanzar ocho entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras y retiró a diez por la vía del ponche.

Un cuadrangular de Freddie Freeman en la sexta entrada y una base por bolas con las bases llenas de Mookie Betts fueron toda la producción ofensiva necesaria para quedarse con el partido.

Los Cerveceros acortaron distancias con un out de sacrificio del venezolano Jackson Chourio, pero fallaron al impulsar la carrera del empate y sufrieron el último out con las bases llenas.

El segundo partido de la serie se disputará el martes en el American Family Field (Milwaukee).