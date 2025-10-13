MLB: José Caballero llega a Panamá pensando en el Clásico Mundial y los Yankees para el 2026

José Caballero ya está en Panamá donde fue recibido en medio de un tamborito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen donde habló de su futuro con el Clásico Mundial 2026.

"Siempre me hacen sentir especial, siempre dicen presente", dijo "Chema" sobre el público que se hizo presente en el aeropuerto a su llegada a territorito nacional.

"No se logró el objetivo que buscábamos, pero agradecido con Dios que terminé con salud y bueno, tuve la experiencia de estar en postemporada".

Sobre su participación en el Clásico Mundial 2026 señaló que los Yankees están anuentes sobre su interés de jugarlo: "Representar al país es algo que ha sido importante para mí carrera y es algo que siempre deseo, ellos no ha puesto ningún tipo de restricción", señaló Caballero, líder en bases robadas en la MLB con 49.

Añadió que ahora descansará para luego volver a entrenar de cara al torneo con Panamá y el Spring Trainning. Indicó que también está a la espera de ver si juega en la Liga de República Dominicana.

Reacciones de José Caballero