Honduras aplasta a Haití y sueña con el Mundial 2026

Honduras goleó 3-0 a Haití este lunes en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, un resultado que permite soñar con regresar a un Mundial al equipo catracho, que lidera su grupo en solitario.

Los goles del partido, disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, fueron anotados por Rigoberto Rivas (18), Anthony Lozano (26) y Romell Quioto (40).

Ningún partido se parece a otro y Honduras, que no había disparado a puerta con peligro en su último duelo ante Costa Rica hace tan solo cuatro días, solo necesito 40 minutos para liquidar a su rival.

Con esta goleada, y a falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Haití con 5, Costa Rica con 3 y Nicaragua con 1, aunque costarricenses y nicaragüenses tienen un partido menos.

El clasificatorio da tres boletos a los primeros de cada grupo para ir al Mundial y dos repescas a los dos mejores segundos.

Honduras cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre en Nicaragua y el 18 en Costa Rica, mientras que Haití hará lo propio en casa ante ticos y pinoleros.

El técnico de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, realizó dos cambios y buscó de inicio dar mayor volumen al ataque con el delantero del Santos Laguna mexicano Anthony el "choco" Lozano, en detrimento de Jorge Benguché.

Por su parte, el francés Sébastien Migné, seleccionador de Haití, presentó tres modificaciones, con una banda izquierda totalmente renovada, pero con los inamovibles Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot en la punta de lanza.

Sin embargo, Honduras encontró los espacios que no tuvo en su duelo anterior porque el equipo caribeño llegó a proponer y no ha encerrarse, pero pronto le costó el primer disgusto, cuando Rivas recibió al minuto 18 un pase filtrado y picó la pelota para batir al portero en su salida.

Al 26', el "Choco" Lozano marcó el segundo entre dos defensores en otro contragolpe, y al 40', Quioto, fiel a la cita con el gol, anotó el tercero tras un error defensivo.

En la segunda parte, ambos equipos se acercaron al área rival, pero los locales, los únicos que no han recibido gol en esta eliminatoria, pudieron mantener su portería a cero.