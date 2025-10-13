MLB: Partidos para hoy lunes 13 de octubre en la postemporada

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 13 de octubre en la postemporada del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
En el primer partido, Jorge Polanco con par de empujadas y un HR de Cal Raleigh, pudieron remontar un partido que inició ganando los locales con cuadrangular de George Springer.
Mientas que en la Liga Nacional Los Dodgers de Los Ángeles van a la carga con Blake Snell, por su parte los Cerveceros no tienen hasta el momento un abridor asignado, por lo que podría ser un "opener".
Partidos para hoy en la postemporada de la MLB
- Marineros de Seattle vs Blue Jays a las 4:03 P.M.
- Dodgers de Los Ángeles vs Brewers de Milwaukee a las 7:08 P.M.