MLB: Partidos para hoy lunes 13 de octubre en la postemporada

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 13 de octubre en la postemporada del Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Logan Gilbert será el abridor por parte de los Marineros, mientras que el novato Trey Yesavage lo hará por los Blue Jays.

En el primer partido, Jorge Polanco con par de empujadas y un HR de Cal Raleigh, pudieron remontar un partido que inició ganando los locales con cuadrangular de George Springer.

Mientas que en la Liga Nacional Los Dodgers de Los Ángeles van a la carga con Blake Snell, por su parte los Cerveceros no tienen hasta el momento un abridor asignado, por lo que podría ser un "opener".

Partidos para hoy en la postemporada de la MLB