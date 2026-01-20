Alexander Sorloth: "Quiero competir y luchar por el Atlético"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid , se ha quedado con cuatro jugadores menos en la plantilla en este mercado de invierno, con las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, a la espera de “alguna incorporación”, que “seguramente llegará”, según avanzó el técnico.

“Sabemos que el club está trabajando en consecuencia de lo que necesita el equipo, todavía quedan días para la llegada de alguna incorporación, que seguramente llegará, y ahora centrarnos en los que nos atañe ahora, que es el ya”, dijo Simeone, en referencia al encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

A la espera de refuerzos, el técnico prepara los partidos, “como siempre”, aunque haya habido cuatro salidas. “Pensando en la gente que está, que es lo que nos importa y nos ocupa, y trabajamos en consecuencia de lo que el partido pide”, afirmó.

Declaraciones de Alexander Sorloth

Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, tiene “mucha confianza” en su actual momento en el conjunto rojiblanco, el “lugar” donde quiere “estar, competir y jugar”, según declaró antes de enfrentarse este miércoles al Galatasaray en la penúltima jornada de la Liga de Campeones.

“Estoy muy feliz aquí. Se ve también en el campo. Es donde quiero estar. Quiero competir y luchar por el Atlético. Quiero jugar aquí”, expresó en la rueda de prensa de la víspera del choque en el estadio Ali Sami Yen, al que llega tras marcar cuatro goles en los últimos seis partidos, el más reciente el del triunfo por 1-0 ante el Alavés el pasado domingo.

“Estoy jugando más minutos, el equipo me está buscando, estoy contento con esta racha y espero que continúe así. Es una combinación de cosas. Este verano fichamos a muchos jugadores nuevos y eso lleva tiempo conseguir la conexión adecuada. Ahora nos conocemos mejor, saben mis puntos fuertes, que deben centrar al área”, explicó.

Solorth insistió en la “confianza como palabra clave” en su crecimiento en el Atlético.

“Es la vida del jugador. A veces quieres, pero no puedes. En este momento tengo mucha confianza. El equipo también se adapta a mis puntos fuertes. Es difícil jugar bien sin confianza y ahora mismo tengo mucha confianza”, contó el atacante.

En su regreso a Turquía, donde jugó una temporada, el delantero dijo que le “encanta jugar al fútbol” en este país, “porque los estadios son muy ruidosos y los aficionados están locos por el fútbol”.

“Como jugador de fútbol, te gusta esto, te gusta este ambiente. Tengo muchas ganas de jugar. El Galatasaray es un equipo realmente bueno”, expuso.

El objetivo del Atlético es el triunfo para sellar la clasificación y, sobre todo, entrar en el ‘top 8’. “Es muy importante desde luego. Tenemos y queremos estar en el ‘top 8’, para pasar a la siguiente ronda de forma directa. Eso es lo importante ahora, así que necesitamos los tres puntos este miércoles”, resaltó.