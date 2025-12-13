Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Osasuna en la J16

El FC Barcelona quiere mantener una distancia apropiada en la jornada 16 de LaLiga cuando reciba al Osasuna que necesita de los puntos para escalar posiciones en la competencia.

Hansi Flick sale con seguridad con un once donde ha recuperado a sus jugadores.

Alineación del FC Barcelona vs Osasuna

Joan García sale titular en la portería y Ter Stegen se encuentra habilitado por la baja de Szcesny, en la defensa se encuentra Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Gerard Martín.

En la mitad de la cancha con Pedri, Marcus Rashford y más adelante con Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres de 9.