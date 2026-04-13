Champions League: Hansi Flick confía en la remontada del FC Barcelona vs Atlético

Hansi Flick , entrenador del FC Barcelona , reivindicó este lunes la capacidad de su equipo para remontar dos goles en contra en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Además, manifestó que no tiene "ninguna duda" sobre el árbitro, Clement Turpin, y remarcó que lo más trascendente es centrarse en el rendimiento, porque, cuando juegan "bien", marcan goles.

"Nosotros creemos que lo podemos hacer, creemos en ello y estamos cien por cien centrados en este partido. Podemos hacer que suceda, que sea posible. ¿Por qué no? Obviamente jugamos contra un Atleti muy fuerte, con buenos jugadores defensivos y ofensivos. Necesitamos un rendimiento tanto defensiva como ofensivamente. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Este martes va a ser bastante diferente (a la ida) y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible", expresó en rueda de prensa en el Metropolitano, escenario del duelo.

Hansi Flick: "Mañana todos seremos importantes. En los partidos contra el Atlético de Madrid, a menudo hemos sido el mejor equipo. Tenemos que creer que podemos." pic.twitter.com/sORED14Du1

"Nos tenemos que centrar, sobre todo, en un buen rendimiento, no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien es cuando empezamos a marcar goles", trazó el técnico, al que no le preocupa tener que marcar tantos goles para superar eliminatorias, como le ha ocurrido en otros lances pasados de la Liga de Campeones.

"Yo lo que quiero es jugar bien al fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor. Se trata sobre todo del equipo, no sólo de los defensas o de una línea. Todo el equipo debe estar incluido y muy conectados. Tenemos que defender como una unidad. Es muy importante hacer más pequeños los espacios. Y, cuando tengamos el balón, nuestra forma de jugar al fútbol", apuntó.

"Este martes, todas las acciones van a ser importantes. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr y siento que el equipo está en ese camino. Tiene que ver con jugar bien, defender bien y ser valientes en ataque. Tenemos calidad y, en partidos como este con el Atleti, normalmente somos mejores", reivindicó.

Y señaló la importancia de la presión: "Es así porque el Atleti es un equipo muy bueno si no se le presiona y no es fácil defenderlo. Estos partidos se deciden muchas veces por momentos. En el primero, en la ida, fue una tarjeta roja (a Pau Cubarsí), el saque que toca la pelota con la mano (Pubill), es lo que pasó, es lo que hay, pero es fútbol".

Hansi Flick cree en el arbitraje - Champions League

Tras sus reclamaciones en el partido de ida, por un posible penalti no señalado por mano de Marc Pubill, el técnico explicó que está "calmado". "No cambia nada. Ya es lo que hay. Es un árbitro (Clement Turpin, designado para el duelo de vuelta) con experiencia, así que no hay ninguna duda", declaró.

El técnico también explicó que Pablo Páez, 'Gavi', puede "jugar". "Lo da todo siempre para este club. Siempre sobre el campo se ve, nunca tiene miedo de nada. Ya veremos si sale de titular o no", valoró el técnico, que sí dijo que Fermín López "podría ser titular".

FUENTE: EFE