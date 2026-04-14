FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir en LaLiga Foto: EFE / Juanjo Martín

Después de la eliminación en la UEFA Champions League, el FC Barcelona saltará al terreno de juego para enfrentar al Celta de Vigo en la jornada 32 de LaLiga de España 2025-2026.

A pesar de ganar la vuelta 2-1, los culés fueron eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, tras caer en el global 3-2.

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