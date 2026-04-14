LALIGA Fútbol Internacional -  14 de abril de 2026 - 16:19

FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir en LaLiga

El conjunto del FC Barcelona recibirá al Celta de Vigo en la jornada 32 de LaLiga de España 2025-2026.

FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha

FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir en LaLiga

Foto: EFE / Juanjo Martín

A pesar de ganar la vuelta 2-1, los culés fueron eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, tras caer en el global 3-2.

El conjunto dirigido por Hansi Flick lidera la tabla de posiciones del campeonato español con 79 puntos en 31 fechas disputadas, mientras que el Celta es sexto con 44 puntos.

FC BARCELONA VS CELTA DE VIGO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J32 DE LALIGA

  • Fecha: Miércoles, 22 de abril de 2026
  • Hora: 2:30 p.m.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com
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