FC Barcelona vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir en LaLiga

Después de la eliminación en la UEFA Champions League, el FC Barcelona saltará al terreno de juego para enfrentar al Celta de Vigo en la jornada 32 de LaLiga de España 2025-2026.
El conjunto dirigido por Hansi Flick lidera la tabla de posiciones del campeonato español con 79 puntos en 31 fechas disputadas, mientras que el Celta es sexto con 44 puntos.
FC BARCELONA VS CELTA DE VIGO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J32 DE LALIGA
- Fecha: Miércoles, 22 de abril de 2026
- Hora: 2:30 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com