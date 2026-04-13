CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  13 de abril de 2026 - 16:26

Champions League: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la vuelta de los 4tos de final

Este martes 14 de abril y miércoles 15 se disputan los partidos de vuelta en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Champions League: Fecha
Champions League: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la vuelta de los 4tos de final

Este martes 14 de abril y miércoles 15 se disputan los partidos de vuelta en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Para el día martes, el FC Barcelona buscará remontar un 2-0 en la ida del equipo del "Cholo" Simeone. Mientras que el PSG visita Liverpool con una ventaja de tres goles.

Mientras que para el miércoles el Bayern recibe en al conjunto "Merengue" con una ventaja de un gol. Por su parte los "Gunners" en casa buscarán mantener la ventaja de un gol sobre los lusitanos.

Partidos de vuelta en los 4tos de final en la UEFA Champions League

Martes 14 de abril

  • Atlético de Madrid vs FC Barcelona en el Estadio Metropolitano a las 2:00 P.M.
  • Liverpool vs PSG en Anfield a las 2:00 P.M.

Miércoles 15 de abril

  • Bayern Múnich vs Real Madrid en Alianz Arena a las 2:00 P.M.
  • Arsenal vs Sporting de Portugal en el Emirates Stadium a las 2:00 P.M.
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