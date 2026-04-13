Champions League: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la vuelta de los 4tos de final

Este martes 14 de abril y miércoles 15 se disputan los partidos de vuelta en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Para el día martes, el FC Barcelona buscará remontar un 2-0 en la ida del equipo del "Cholo" Simeone. Mientras que el PSG visita Liverpool con una ventaja de tres goles.

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