Alineación del FC Barcelona y el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

El FC Barcelona y el Real Madrid ya revelaron sus alineaciones para la final de la Supercopa de España, desde Yeda, donde buscarán ganar el primer título del año 2026.
Los blaugranas por su lado salen como se esperaba, con su gran ataque intentarán tomar la iniciativa y anotar los goles necesarios para levantar el título.
Alineación del FC Barcelona vs Real Madrid en la Supercopa de España
FC Barcelona: Joan García, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López, Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.
Real Madrid: Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Fede Valverde, Huijesen, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo y Gonzalo.