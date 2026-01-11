Alineación del FC Barcelona y el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

El FC Barcelona y el Real Madrid ya revelaron sus alineaciones para la final de la Supercopa de España, desde Yeda, donde buscarán ganar el primer título del año 2026.

Xabi Alonso tenía dudas por el regreso de Kylian Mbappé y el delantero estará esperando su oportunidad en el banquillo para no forzarse.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse