Álvaro Arbeloa: "Estamos ante la oportunidad marcar un antes y un después en la lucha ante el racismo"

Álvaro Arbeloa , técnico del Real Madrid, pidió mano dura a UEFA para sancionar al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por sus presuntos insultos racistas y homofóbicos al brasileño Vinícius Junior, y aseguró que el organismo tiene la "oportunidad de no dejar la lucha contra el racismo en un eslogan".

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha abanderado esta lucha, tiene la oportunidad de no dejarlo sólo en un bonito eslogan, en una pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad", dijo en rueda de prensa.

Como hizo tras el partido, el técnico madridista, rehuyendo un enfrentamiento en sus declaraciones con Jose Mourinho, con quien guarda una buena amistad, centró su discurso en una defensa a Vinícius.

"Creo lo mismo que dije la semana pasada. Vinícius marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol, y nada de lo que pueda hacer, ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo. Eso es lo más importante. No hay nada que justifique un acto de racismo", insistió.

Tras lo acontecido en Da Luz, y antes de reencontrarse con el Benfica, Arbeloa reconoció que Vinícius está en perfecto estado para jugar, con mucha motivación.

Álvaro Arbeloa también habló de Vini

"Está muy bien, con muchas ganas, muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, siendo diferencial como desea cualquier entrenador. Hay que aprovecharle al máximo, que pueda tener situaciones en el campo para demostrar todo su potencial. Y, luego, es un chico muy importante en el vestuario. Tiene mucho carácter, es un líder, y necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido", valoró.

Asimismo, el técnico madridista defendió que nada de lo ocurrido descentrará a Vinícius de lo deportivo. "Siempre ha demostrado mucha valentía y carácter. Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría y él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad. Siempre ha sido su respuesta y lo será porque es un luchador. Seguro que saldrá a luchar y a demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta".

FUENTE: EFE