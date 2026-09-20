Andrés Andrade anota y LASK Linz rescata un empate ante Hartberg en Austria

El defensor panameño Andrés Andrade Cedeño se hizo presente en el marcador este domingo con el LASK Linz , que igualó 3-3 ante TSV Hartberg en el Stadion Hartberg, por la jornada 7 de la Bundesliga de Austria.

Andrade apareció en el minuto 58 para marcar el tercer tanto del conjunto visitante, en un encuentro de seis goles. El panameño, que se desempeña como defensor central, volvió a aportar ofensivamente para el LASK durante una temporada en la que también registra una asistencia en la Bundesliga.

El LASK había tomado ventaja con Sascha Horvath al 7' y Christoph Lang al 30', pero Hartberg reaccionó con dos goles de Andrija Radulovic (46' y 72') y otro de Jed Drew (77') para completar el 3-3.

Andrés Andrade llega en ritmo a la selección

La anotación de Andrade llega previo a la gira asiática de la Selección de Panamá, la cual se medirá a a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.