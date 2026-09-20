Andrés Andrade anota y LASK Linz rescata un empate ante Hartberg en Austria

El defensor panameño Andrés Andrade Cedeño se hizo presente en el marcador este domingo con el LASK Linz, que igualó 3-3 ante TSV Hartberg en el Stadion Hartberg, por la jornada 7 de la Bundesliga de Austria.
El LASK había tomado ventaja con Sascha Horvath al 7' y Christoph Lang al 30', pero Hartberg reaccionó con dos goles de Andrija Radulovic (46' y 72') y otro de Jed Drew (77') para completar el 3-3.
Andrés Andrade llega en ritmo a la selección
La anotación de Andrade llega previo a la gira asiática de la Selección de Panamá, la cual se medirá a a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.