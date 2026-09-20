LALIGA Fútbol Internacional -  20 de septiembre de 2026 - 08:11

Atlético de Madrid vs Real Madrid: XI confirmados para el derbi

Repasa las alineaciones del Atlético de Madrid y Real Madrid de cara a su duelo en la jornada 7 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: XI confirmados para el derbi

Atlético de Madrid vs Real Madrid: XI confirmados para el derbi

FOTO: IA

Reencontrados José Mourinho y Diego Simeone doce años después, lanzado Kylian Mbappé, disponible Julián Álvarez, absolutamente vigentes Jan Oblak y Thibaut Courtois y configurados ambos equipos para competir por todo, Atlético de Madrid y Real Madrid dirimen este domingo un derbi total en el estadio Metropolitano (9:15 am).

Una prueba de fuego en toda su expresividad. Hay mucha presión, tal y como es el ritmo del Barcelona hasta ahora en el campeonato. También la tensión propia de un partido de esta dimensión y la pasión del ‘clásico’ en la capital española. Y, sobre todo, la exigencia tremenda de un duelo que desafía a los dos, mide sus capacidades y condiciona su futuro más inmediato.

No es un derbi decisivo, todavía queda muchísimo por jugar, con 31 jornadas por competir después del desenlace dominical de este duelo, pero sí es un examen clave, con todas las consecuencias que pueda tener un resultado u otro para un equipo u otro, cuando el apenas se han atravesado los primeros seis choques.

Alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vini Jr., Bellingham y Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero, Hancko, Grimaldo; Llorente, Johnny; Giuliano, Kang in, Baena; y Jonathan David.

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