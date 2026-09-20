Atlético de Madrid vs Real Madrid: XI confirmados para el derbi

Reencontrados José Mourinho y Diego Simeone doce años después, lanzado Kylian Mbappé, disponible Julián Álvarez, absolutamente vigentes Jan Oblak y Thibaut Courtois y configurados ambos equipos para competir por todo, Atlético de Madrid y Real Madrid dirimen este domingo un derbi total en el estadio Metropolitano (9:15 am).
No es un derbi decisivo, todavía queda muchísimo por jugar, con 31 jornadas por competir después del desenlace dominical de este duelo, pero sí es un examen clave, con todas las consecuencias que pueda tener un resultado u otro para un equipo u otro, cuando el apenas se han atravesado los primeros seis choques.
Alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vini Jr., Bellingham y Mbappé.
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero, Hancko, Grimaldo; Llorente, Johnny; Giuliano, Kang in, Baena; y Jonathan David.