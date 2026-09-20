Atlético de Madrid vs Real Madrid: XI confirmados para el derbi FOTO: IA

Reencontrados José Mourinho y Diego Simeone doce años después, lanzado Kylian Mbappé, disponible Julián Álvarez, absolutamente vigentes Jan Oblak y Thibaut Courtois y configurados ambos equipos para competir por todo, Atlético de Madrid y Real Madrid dirimen este domingo un derbi total en el estadio Metropolitano (9:15 am).

Una prueba de fuego en toda su expresividad. Hay mucha presión, tal y como es el ritmo del Barcelona hasta ahora en el campeonato. También la tensión propia de un partido de esta dimensión y la pasión del ‘clásico’ en la capital española. Y, sobre todo, la exigencia tremenda de un duelo que desafía a los dos, mide sus capacidades y condiciona su futuro más inmediato.

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