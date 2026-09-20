NFL: Partidos para hoy domingo 20 de septiembre

La Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL continúa este domingo 20 de septiembre con una extensa cartelera de 14 partidos, que comenzará al mediodía y cerrará con el tradicional Sunday Night Football.
Partidos de hoy 20 de septiembre en la NFL – hora de Panamá
Eagles vs. Titans, Steelers vs. Patriots, Vikings vs. Bears, Panthers vs. Falcons, Packers vs. New York Jets, Saints vs. Ravens, Bengals vs. Texans y Browns vs. Buccaneers (12:00 p.m.); Jaguars vs. Broncos y Raiders vs. Chargers (3:05 p.m.); Seahawks vs. Cardinals, Dolphins vs. 49ers y Commanders vs. Cowboys (3:25 p.m.); Colts vs. Chiefs (7:20 p.m).