NFL Fútbol Americano NFL -  20 de septiembre de 2026 - 08:10

NFL: Partidos para hoy domingo 20 de septiembre

Repasa a continuación los partidos a disputarse este domingo 20 de septiembre en la National Football League (NFL).

NFL: Partidos para hoy domingo 20 de septiembre

NFL: Partidos para hoy domingo 20 de septiembre

FOTO: IA

La Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL continúa este domingo 20 de septiembre con una extensa cartelera de 14 partidos, que comenzará al mediodía y cerrará con el tradicional Sunday Night Football.

Para esta jornada, uno de los encuentros que llama la atención será el duelo entre Philadelphia Eagles y Tennessee Titans. A la misma hora también se disputarán Bengals vs. Texans, Packers vs. Jets (en vivo por RPC), Saints vs. Ravens, Vikings vs. Bears, Steelers vs. Patriots, Browns vs. Buccaneers y Panthers vs. Falcons.

Partidos de hoy 20 de septiembre en la NFL – hora de Panamá

Eagles vs. Titans, Steelers vs. Patriots, Vikings vs. Bears, Panthers vs. Falcons, Packers vs. New York Jets, Saints vs. Ravens, Bengals vs. Texans y Browns vs. Buccaneers (12:00 p.m.); Jaguars vs. Broncos y Raiders vs. Chargers (3:05 p.m.); Seahawks vs. Cardinals, Dolphins vs. 49ers y Commanders vs. Cowboys (3:25 p.m.); Colts vs. Chiefs (7:20 p.m).

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