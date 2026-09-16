Atlético de Madrid vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO LaLiga

Llega en la sexta jornada el derbi de la capital española con el Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid en LaLiga.

El equipo colchonero es quinto con 10 puntos y jugará ante el Osasuna en la sexta jornada.

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Por su parte el equipo de Jose Mourinho viene de pasar un "susto" ante el Elche, luego de perder una ventaja de 0-2, para terminar ganando 2-3 con un gol agónico de Carlos Espí.

La temporada pasada cada uno se llevó una victoria en casa en los enfrentamientos en LaLiga. En la jornada 7 los de Simeone ganaron 5-2. Pero los merengues derrotó 3-2 en la jornada 29.

Fecha, hora y dónde seguir Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fecha: Domingo 20 de septiembre

Hora: 9:15 A.M.

Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes