Ángel Di María dirá adiós a la Selección de Argentina tras Copa América 2024

Ángel Di María anunció su retiro de la albiceleste “Es la Copa América y se termina. Es lo último para mí con la Selección”, afirmó. “Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección Argentina y me gustaría estar en la Copa América, estoy haciendo todo para poder en el club y cada vez que se me da la oportunidad, ojalá se me dé”, añadió.

“Uno se da cuenta en la gente, mucho más en el exterior. Estamos en Europa y lo primero que te dicen es del mundial. Después de ser campeones la gente te reconoce sólo por el Mundial, no es solamente para el país sino para cualquier persona, cualquier nene. Llevo a mi nena a la escuela y me dicen: sos campeón del mundo”.

Final ante Francia

“El día antes de la final me pregunta cómo me sentía y todavía estaba ahí. Me sentí muy bien en la última práctica, se me había ido de la nada la molestia. Sentí que me tenía que perder esos partidos para esa final, la final que no se me había dado en el 2014″.

Jugar con Lionel Messi

“Con Leo lo cumplí todo. Se lo dije el día que me hicieron la despedida, que lo abracé, le dije: lo único que estoy agradecido es de haber podido jugar con vos en un club, de poder verte todos los días”.

Futuro

“En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo, el presidente de Central”.