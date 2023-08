Aníbal Godoy y su mensaje tras perder la Leagues Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi

"En lo Personal duele mucho digerir 2 derrotas en menos de un mes, siempre he sido un hombre creyente a tu palabra mi Dios y he aprendido y entendido durante todo mi proceso como profesional que no es en mi tiempo, o en el tiempo del ser humano, es cuando tu decidas y tus tiempos siempre son perfectos, Esperare en ti mi Dios. Gran Torneo muchachos siempre fuimos trabajando por la orillita sin mucho ruido durante todo el torneo, fueron mas alegrías que tristeza pero Nuestra recompensa llegara", escribió Godoy en su cuenta de Instagram.