Argentina vs Marruecos: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial Sub-20

Los oncenos de Argentina y Marruecos se verán las caras en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 donde en semifinales tuvieron compromisos parejos.

El equipo dirigido por Diego Placente llegó a la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, tras vencer 1-0 a Colombia en las semifinales.

Marruecos se clasificó por primera vez en su historia a la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer a Francia en una emocionante semifinal que se decidió en la tanda de penales. El partido, jugado en Valparaíso, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, pero Marruecos se impuso 5-4 en los penales.

Los africanos tuvieron un gran desempeño en la fase de grupos, destacándose por vencer a Brasil y España, clasificando como líder de grupo. Su camino a la final incluyó una victoria en la tanda de penales frente a Francia, en la que su tercer arquero, Abdelhakim El Mesbahi, fue clave al ingresar al final de la prórroga y atajar un penal.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial Sub-20

Fecha: Domingo 19 de octubre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y seguir por las redes de Deportes RPC