Brasil vs Selección de Panamá: Ronaldinho, invitado de lujo en el amistoso

Ronaldinho, exfutbolista brasileño y leyenda del fútbol mundial, dice presente en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro para presenciar el choque amistoso entre la Selección de Panamá y el conjunto de Brasil.
Gremio, PSG, FC Barcelona, AC Milan, Atlético Mineiro, Flamengo, Querétaro y Fluminense, son los clubes donde militó el "Dinho" de 46 años.
La llegada del ganador del Balón de Oro de 2005, se dio con la presencia de muchas personas y parte de la prensa.
Panameños y brasileños se enfrentan en el partido de despedida del equipo que más veces ganó la Copa Mundial de la FIFA, con cinco conquistas.
Brasil vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver amistoso
- Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
- Hora: 4:30 pm
- Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC desde las 3:30 pm