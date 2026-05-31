Brasil vs Selección de Panamá: Ronaldinho, invitado de lujo en el amistoso FOTO: Neal Simpson/EMPICS Sport

Ronaldinho , exfutbolista brasileño y leyenda del fútbol mundial, dice presente en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro para presenciar el choque amistoso entre la Selección de Panamá y el conjunto de Brasil .

¡UN CRACK! Ronaldinho llega al Maracaná para el amistoso de Brasil ante Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Up34giF0Lv

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Gremio, PSG, FC Barcelona, AC Milan, Atlético Mineiro, Flamengo, Querétaro y Fluminense, son los clubes donde militó el "Dinho" de 46 años.

La llegada del ganador del Balón de Oro de 2005, se dio con la presencia de muchas personas y parte de la prensa.

Panameños y brasileños se enfrentan en el partido de despedida del equipo que más veces ganó la Copa Mundial de la FIFA, con cinco conquistas.

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