MAREA ROJA Fútbol Internacional -  31 de mayo de 2026 - 14:03

Brasil vs Selección de Panamá: Ronaldinho, invitado de lujo en el amistoso

El ex atacante de Brasil, Ronaldinho, estará presente en el amistoso de la Canarinha contra la Selección de Panamá.

Brasil vs Selección de Panamá: Ronaldinho
Brasil vs Selección de Panamá: Ronaldinho, invitado de lujo en el amistoso FOTO: Neal Simpson/EMPICS Sport

Ronaldinho, exfutbolista brasileño y leyenda del fútbol mundial, dice presente en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro para presenciar el choque amistoso entre la Selección de Panamá y el conjunto de Brasil.

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Gremio, PSG, FC Barcelona, AC Milan, Atlético Mineiro, Flamengo, Querétaro y Fluminense, son los clubes donde militó el "Dinho" de 46 años.

La llegada del ganador del Balón de Oro de 2005, se dio con la presencia de muchas personas y parte de la prensa.

Panameños y brasileños se enfrentan en el partido de despedida del equipo que más veces ganó la Copa Mundial de la FIFA, con cinco conquistas.

Brasil vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver amistoso

  • Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
  • Hora: 4:30 pm
  • Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
  • Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC desde las 3:30 pm

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