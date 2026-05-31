MAREA ROJA Marea Roja -  31 de mayo de 2026 - 15:30

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen ante Brasil

La Selección de Panamá enfrentará a Brasil por sexta ocasión donde los pentacampeones han ganado cuatro partidos y han igualado una vez.

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen ante Brasil
Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen ante Brasil

La Selección de Panamá enfrentará a Brasil por sexta ocasión donde los pentacampeones han ganado cuatro partidos y han igualado una vez. Los de Thomas Christiansen llegan a este encuentro en el Maracaná en el puesto 33 del Ranking FIFA.

La sexta clasificado del mundo en el Ranking FIFA llega con las bajas de Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes y Marquinhos por la final de la UEFA Champions League, mientras que Neymar Jr es baja por lesión.

El último enfrentamiento entre ambos oncenos fue el 23 de marzo de 2019 donde igualaron 1-1 en el Estadio do Dragao.

Alineación de la Selección de Panamá ante Brasil

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Carlos Harvey
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • José Luis Rodríguez
  • Ismael Díaz
  • Cecilio Waterman

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