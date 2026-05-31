Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen ante Brasil

La Selección de Panamá enfrentará a Brasil por sexta ocasión donde los pentacampeones han ganado cuatro partidos y han igualado una vez. Los de Thomas Christiansen llegan a este encuentro en el Maracaná en el puesto 33 del Ranking FIFA.
El último enfrentamiento entre ambos oncenos fue el 23 de marzo de 2019 donde igualaron 1-1 en el Estadio do Dragao.
Alineación de la Selección de Panamá ante Brasil
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- César Blackman
- Carlos Harvey
- Édgar Yoel Bárcenas
- José Luis Rodríguez
- Ismael Díaz
- Cecilio Waterman