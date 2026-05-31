Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen ante Brasil

La Selección de Panamá enfrentará a Brasil por sexta ocasión donde los pentacampeones han ganado cuatro partidos y han igualado una vez. Los de Thomas Christiansen llegan a este encuentro en el Maracaná en el puesto 33 del Ranking FIFA.

La sexta clasificado del mundo en el Ranking FIFA llega con las bajas de Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes y Marquinhos por la final de la UEFA Champions League, mientras que Neymar Jr es baja por lesión.

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