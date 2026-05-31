MAREA ROJA Marea Roja -  31 de mayo de 2026 - 16:00

Selección de Panamá: Édgar Yoel Bárcenas jugará en la "sala de máquinas" ante Brasil

Édgar Yoel Bárcenas saldrá de titular en el medio campo con la Selección de Panamá, posición que venía desempeñando en el Mazatlán.

Selección de Panamá: Édgar Yoel Bárcenas en la sala de máquinas ante Brasil
Selección de Panamá: Édgar Yoel Bárcenas en la "sala de máquinas" ante BrasilFOTO: FPF

Édgar Yoel Bárcenas saldrá de titular en el medio campo con la Selección de Panamá, posición que venía desempeñando en el Mazatlán.

Además, el número 11 saldrá con la cinta de capitán y será el encargado de estar en el sorteo previo al partido con Casemiro.

Bárcenas llega a la suma de 102 partidos con la Selección de Panamá con quienes ha marcado 10 goles.

"Donde el profe sienta que por allí puedo ayudar al equipo lo voy a hacer con mucho gusto, no tengo ningún problema y la idea es jugar, yo quiero jugar", expresó el polivalente jugador el día que se anunció la lista oficial de la Selección nacional para el Mundial 2026. "Me siento con la capacidad, el profe también lo sabe", añadió.

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