 Arne Slot: "Fue una decisión fácil la vuelta de Mohamed Salah"

Arne Slot, técnico del Liverpool, afirmó este sábado que volver a incluir a Mohamed Salah en el equipo fue una "decisión fácil" y no desveló nada de lo que hablaron este viernes y que desembocó en levantar el castigo al jugador egipcio.
"Creo que ha sido una amenaza. La primera pelota que tocó, casi le da una asistencia a Mac Allister. Estaba involucrado en todas las jugadas. Ha sido un placer verle así, pero no una sorpresa", dijo Slot en Sky Sports.
"Fue una decisión fácil volver a meterle en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros. Le necesitábamos y dio la asistencia del 2-0, lo cual fue muy bueno", indicó.
Mohamed Salah y Arne Slot hacen las paces
El egipcio se marchará este lunes a la Copa de África y en las próximas semanas se decidirá su futuro, con la incógnita de si se quedará en el Liverpool o se marchará. Tiene contrato hasta verano de 2027.
"Ahora se va a la Copa de África y eso significa que perdemos a un jugador. Lo sabíamos desde antes de que empezara la temporada. Ojalá podamos recuperar a uno o dos jugadores que vuelvan de lesión", añadió el técnico holandés.
FUENTE: EFE