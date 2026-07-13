El filial del FC Barcelona anuncia la llegada del ecuatoriano Josué Caicedo

El lateral izquierdo ecuatoriano Josué Caicedo, de 18 años, jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el filial del FC Barcelona , el Barça Atlètic, que actualmente compite en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

El acuerdo entre la entidad azulgrana y el LDU Quito incluye una opción de compra a final de temporada, según ha anunciado el club catalán en su página web este lunes.

Caicedo dio esta temporada el salto al primer equipo del LDU Quito, con el que disputó siete partidos en la Liga ecuatoriana y uno en la Copa Libertadores.

"Caicedo es un lateral izquierdo de gran proyección, con un perfil eminentemente ofensivo. Destaca por su físico, el largo recorrido por la banda, su potencia y un cambio de ritmo explosivo que le permite generar superioridades en ataque. Su polivalencia también le permite actuar en posiciones más avanzadas, incluso como extremo izquierdo", señala el Barcelona en su comunicado.