Atlético de Madrid presenta a Morten Hjulmand como su nuevo fichaje

El centrocampista internacional danés Morten Hjulmand, último fichaje del Atlético de Madrid , proclamó este lunes que está “aquí para ganar”, explicó que fue “fácil” tomar la decisión de fichar por el conjunto rojiblanco y recordó que, cuando tenía 15 o 16 años, este equipo y sus jugadores eran una fuente de “inspiración” para él.

“Desde el primer día quiero aportar mi mentalidad. Mi mentalidad es ganar todo lo que pueda. Sé que el club tiene el respeto de todos, en España también hay calidad en otros equipos, pero estoy aquí para ganar, ganar trofeos, ganar todo lo que pueda… También jugamos la Liga de Campeones. Mi objetivo es el del equipo, es ganar. Vamos a luchar por ello desde el principio hasta el final. Y, suceda o no, vamos a darlo todo”, dijo el nuevo número '23' del Atlético.

Hjulmand es “un jugador exigente que está aquí para ganar” y llega a "un club increíble".

"Se puede ver en el campo, en el estadio, cuando lo vemos en directo, en el ambiente que hay en el campo, que siempre es intenso. Vemos que los jugadores muestran mucho corazón, espíritu de lucha con el equipo y eso es algo que encaja muy bien conmigo”, remarcó.

“Para mí, fue fácil tomar esta decisión cuando escuché que estaban interesados en mí, por la historia que tiene en la Liga y en el fútbol europeo. Tiene muchísimo respeto en Europa. Y también por los jugadores y los entrenadores que ha tenido, que para mí son una gran inspiración. Los veo como héroes que han estado luchando sobre el campo, con la pasión que muestran en el Atlético de Madrid”, explicó durante su presentación en el auditorio del Metropolitano.

“Todo esto es lo que hizo tan interesante para mí venir al Atlético de Madrid. Es un sueño hecho realidad ser parte de esta familia”, expuso el futbolista, que retrocedió a cuando tenía 15 o 16 años, a su adolescencia, para remarcar que vio aquella defensa que tenía el conjunto rojiblanco y se fijaba en los “capitanes Gabi o Koke”, ahora ayudante de Diego Simeone el primero y aún capitán el segundo, que ha renovado por un año más.

“Han sido una gran inspiración para mí ver a los jugadores, su mentalidad, con todos los trofeos que han ganado en este club. Era muy interesante para mí ser parte de esto”, rebobinó el medio centro de 27 años, que tiene el “objetivo de mostrar” su “personalidad”, como ya hizo en el Admira, el Lecce y el Sporting de Portugal, además de su selección.

En ese sentido, Hjulmand “necesitaba un nuevo reto”. Y consideró que el Atlético es el “adecuado” para él.

“Ya había logrado bastantes de mis objetivos en el Sporting en estos tres años, he ganado trofeos y la experiencia que he tenido allí ha sido increíble. Me cambió como persona, como ya le dije a la afición del Sporting y a mis compañeros”, expuso durante su comparecencia.

“El equilibrio entre líneas es mi cualidad y es lo que quiero aportar al equipo”, valoró el danés, que se ve en la posición de pivote entre la zaga y los hombres ofensivos: “Puedo ser exactamente ese jugador, con el equilibrio entre la línea ofensiva y la defensiva. Dar la libertad para que puedan brillar, regatear, marcar y rematar a los jugadores de delante. Y, en defensa, quiero aportar esa calma, que sea fácil la salida de balón, no encajar goles y mantener la portería a cero”.

FUENTE: EFE