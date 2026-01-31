Arsenal golea al Leeds United y sigue liderando en la liga

El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria al golear por 0-4 al Leeds United, con tantos de Martín Zubimendi, Karl Darlow en propia puerta, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesús, y se mantiene en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos

Los de Mikel Arteta, que habían tropezado en los últimos tres partidos ligueros con dos empates y una derrota, consiguieron una victoria importantísima para seguir soñando con la Premier, competición que no ganan desde la temporada 2003-2004.

Los 'gunners' tardaron en meterse al partido y en los primeros veinte minutos no pudieron crear ocasiones ni conseguir batir la muralla defensiva del Leeds, que planteó un partido muy físico y con las líneas muy juntas.

Arsenal muy cómodo en la cima

Los 'gunners', en el minuto 69, aumentaron diferencias por medio del Gyokeres, uno de los fichajes estrella del mercado veraniego que estaba siendo cuestionado en las últimas semanas por su falta de gol.

El sueco, que anotó su sexto gol en la competición, aprovechó un centro de Gabriel Martinelli desde la derecha para zafarse de su defensor y mandar el balón a la red.

Tras el tanto, Arteta dio descanso a los titulares con vistas al encuentro de vuelta de semifinales de la Copa de la Liga ante el Chelsea, en el que el Arsenal tiene ventaja tras el 2-3 de la ida.

Los cambios hicieron su efecto y en los últimos minutos Martin Odegaard filtró un pase para Gabriel Jesus, que definió con sutileza para poner el cuarto en el marcador.

El brasileño, que volvió en diciembre después de estar un año lesionado, está de dulce al sumar tres goles en sus últimos cuatro encuentros y sigue luchando para estar en la cita mundialista de este año.

Con esta victoria, el Arsenal se mantiene líder con una renta de siete puntos sobre el Manchester City y el Aston Villa, que jugarán mañana ante el Tottenham y el Brentford, respectivamente, y sigue soñando con volver a levantar la Premier League.

El Leeds United tiene 26 puntos y una ventaja de seis respecto a los puestos de descenso.