El Arsenal recupera a Bukayo Saka y Riccardo Calafiori

Mikel Arteta, técnico del Arsenal , confirmó la vuelta del delantero Bukayo Saka y el defensa Riccardo Calafiori, que estarán disponibles para el encuentro del sábado ante el Newcastle United y el del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

"Bukayo (Saka) probablemente estará en el equipo. Son muy buenas noticias. Riccardo (Calafiori) también estará", afirmó el técnico español que aseguró que Jurrien Timber no estará disponible para el sábado, pero podría llegar para el encuentro europeo.

En el caso de Saka, que arrastraba un problema en el tendón de Aquiles que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos, podría tener minutos en el duelo decisivo ante las 'Urracas' en la que el conjunto del norte de Londres, que tenía la Premier League prácticamente sentenciada hace dos meses, necesita los tres puntos para seguir con opciones de ganar el título liguero veintidós años después.

A falta de cinco jornadas, el Manchester City de Guardiola es primero con los mismos puntos que los de Arteta, pero lideran la clasificación al tener mejor diferencia de goles, primer baremo de desempate en la Premier League.

Por su parte, Calafiori, también llega a tiempo al encuentro tras superar sus problemas físicos que no le han permitido jugar los últimos tres encuentros.

El que no seguro ante el Atlético de Madrid es Mikel Merino, que a pesar de estar acortando plazos, sigue recuperándose de la lesión y posterior operación en el pie a la que se sometió a principios de febrero.