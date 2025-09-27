Así fue la derrota de Panamá Sub-20 ante Paraguay en el Mundial Sub-20

EN VIVO

Mundial Sub-20

Foto: FPF
Fútbol Internacional - 

La Selección de Panamá Sub-20 cayó 3-2 ante Paraguay en las acciones del grupo B de la Copa Mundial Sub-20.

Martín Krug y Giovany Herbert anotaron los goles panameños en el Estadio Elías Figueroa Brander, mientras que Alexandro Maidana, Enso González y Tiago Caballero lo hicieron por los paraguayos.

FINAL DEL PARTIDO

Paraguay venció 3-2 a Panamá en el primer partido del Mundial Sub-20.

90+4 GOL EN EL ÚLTIMO MINUTO

Tiago Caballero la bajó con el pecho y sacó un disparo cruzado que venció a Cecilio Burgess.

90+2 SE LA PERDIÓ PANAMÁ

Kevin Walder con todo el espacio, no pudo darle dirección a su remate de cabeza.

SE AGREGAN 4 MINUTOS

89' POR POCO MARCA UN GOLAZO

Gustavo Herrera intentó la chilena y el balón pasó cerca del arco rival.

86' CAMBIO EN PANAMÁ

Sale: Giovany Herbert

Entra: Anel Ryce

76' SE EMPATA EL PARTIDO

Giovany Herbert recibió la asistencia de Gustavo Herrera y firmó el 2-2 de los canaleros con al definición de pierna derecha.

70' ENORME BURGESS

El portero panameño vuelve a salvar a Panamá, atajándole el mano a mano a César Miño.

63' CAMBIO EN PANAMÁ

Sale: Rafael Mosquera

Entra: Kevin Walder

61' BUENA COMBINACIÓN Y GOL DE PARAGUAY

Enso González de primera manda el balón al fondo de las redes para darle ventaja a Paraguay 2-1. Asistencia para Alexandro Maidana.

59' CERCA DEL SEGUNDO

Gustavo Herrera con la gran jugada individual, estuvo cerca de anotar por Panamá con el disparo de pierna izquierda que terminó atajando Facundo Insfrán.

53' REMATE MORDIDO

Enso González de pierna izquierda, no pudo pegarle de la mejor manera al balón.

BUEN AMBIENTE EN PANAMÁ VIEJO

50' GRAN ATAJADA DE BURGESS

El guardameta panameño atajó bien abajo, un remate rasante de Alexandro Maidana.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Paraguay 1-1 Panamá

MEDIO TIEMPO

Paraguay 1-1 Panamá

42' GOL DE PARAGUAY

Alexandro Maidana aprovechó una serie de rebotes dentro del área para sacar un bombazo de pierna izquierda y vencer a Cecilio Burgess.

41' AMARILLA PARA KAIRO WALTERS

40' FALTA SOBRE KAIRO WALTERS

31' ATAJADÓN

El portero panameño Cecilio Burgess se estiró a fondo para evitar la caída de su arco, ante un disparo de media distancia.

25' DISPARO DESVIADO

Paraguay sigue intentándolo desde afuera del área.

13' LO INTENTÓ PARAGUAY

Enso González sacó un disparo de pierna izquierda que pasó a un costado del arco panameño.

5' GOOOL DE PANAMÁ

El defensor Martín Krug empujó al fondo de las redes el primero del partido, después de un pase de Gustavo Herrera cuando intentó sacar el remate.

1' ERROR EN LA SALIDA

Cecilio Burgess se equivocó en la salida y regaló el balón en una zona peligrosa.

INICIA EL PARTIDO

Rueda el balón en Chile.

VAMOS PANAMÁ

Se entonaron las gloriosas notas del Himno Nacional de Panamá.

ENTRADA EN CALOR DE PANAMÁ

EN VIVO

Inicia la previa por la señal de RPC.

LA LLEGADA DE PANAMÁ AL ESTADIO

Los panameños ya se encuentran en el Estadio Elías Figueroa Brander.

XI DE PARAGUAY

Live Blog Post

XI DE PANAMÁ SUB-20

Cecilio Burgess, Martín Krug, Juan Hall, Antony Herbert, Erick Díaz, Ariel Arroyo, Joseph Jones, Kairo Walters, Giovany Herbert, Rafael Mosquera y Gustavo Herrera.

