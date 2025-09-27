Así fue la derrota de Panamá Sub-20 ante Paraguay en el Mundial Sub-20

FINAL DEL PARTIDO
Paraguay venció 3-2 a Panamá en el primer partido del Mundial Sub-20.
Mundial Sub-20
La Selección de Panamá Sub-20 cayó 3-2 ante Paraguay en las acciones del grupo B de la Copa Mundial Sub-20.
Martín Krug y Giovany Herbert anotaron los goles panameños en el Estadio Elías Figueroa Brander, mientras que Alexandro Maidana, Enso González y Tiago Caballero lo hicieron por los paraguayos.