El Arsenal consiguió épica remontada contra el Newcastle

Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el Newcastle (1-2) en St James' Park, este domingo en la sexta fecha de la Premier League , un resultado que deja a los Gunners segundos a dos puntos del líder Liverpool.

El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las 'Urracas' después del gol de cabeza de Nick Woltemade en la primera parte.

Los héroes del Arsenal para llevarse tres puntos de visita

Pero los goles de Merino y de Magalhaes, ambos también de cabeza, salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions League esta temporada, y que en la Premier queda en 15ª posición con seis fechas disputadas.

Aviso a navegantes

El escenario final puede parecer cruel para el Newcastle, pero el marcador refleja el dominio y la determinación del Arsenal por llevarse una victoria que puede tener su peso en la pelea por el título liguero, habida cuenta de que el Liverpool había perdido la víspera en Londres ante el Crystal Palace (3º).

Y más allá de los puntos, es una señal al resto de aspirantes: el Arsenal cuenta con una mentalidad de acero y ha sellado al fin su primera victoria ante uno de los "grandes" de la Premier League esta temporada.

FUENTE: AFP