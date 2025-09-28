Premier League Fútbol Internacional -  28 de septiembre de 2025 - 12:33

El Aston Villa del "Dibu" Martínez logró su primera victoria en la Premier League

El Aston Villa de Emery y "Dibu" Martínez logró al fin su primera victoria en la Premier League de Inglaterra.

El Aston Villa del Dibu Martínez logra su primera victoria en la Premier League

El Aston Villa del "Dibu" Martínez logra su primera victoria en la Premier League

FOTO: ASTON VILLA

El Aston Villa de Emiliano Martínez registró al fin su primera victoria de la temporada en la Premier League, este domingo ante el Fulham (3-1) en la 6ª fecha, poniendo la intensidad y los goles en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/1972315533824720974&partner=&hide_thread=false

El equipo de Unai Emery (16º, 6 puntos) sale así de la zona de descenso y encadena así una segunda victoria consecutiva después de la lograda el jueves ante el Bolonia (1-0) en Europa League, también en su estadio.

El Aston Villa encontró el camino de la victoria

Los Villanos de Birmingham enderezan un poco el rumbo después de un pobre inicio de curso con tres empates y dos derrotas, con un solo gol marcado, en el campeonato inglés.

Y eso que el delantero mexicano Raúl Jiménez (3) puso pronto por delante a los londinenses.

El público del Villa Park mostró síntomas de impaciencia, pero finalmente vieron recompensada su fidelidad con un bonito gol de Ollie Watkins, que batió con un globo al arquero visitante tras un pase largo de Lucas Digne (37).

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

El FC Barcelona vence a la Real Sociedad y toma el liderato en LaLiga

El Arsenal consiguió épica remontada contra el Newcastle

La Roma gana 2-0 al Hellas Verona y se pone segunda

Recomendadas

Últimas noticias