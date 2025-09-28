José Caballero es titular con los Yankees en último juego de temporada regular Foto: MLB

El pelotero panameño José Caballero sale titular con los Yankees de Nueva York para enfrentar a los Orioles de Baltimore en las acciones de la MLB, el último juego de la temporada regular.

Los Yankees que están empatados con los Azulejos de Toronto por el campeonato de la división Este en la Liga Americana 93-68 y ellos se miden a los Rays de Tampa Bay en el mismo horario.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse