José Caballero es titular con los Yankees en último juego de temporada regular

El pelotero panameño José Caballero sale titular con los Yankees de Nueva York para enfrentar a los Orioles de Baltimore en las acciones de la MLB, el último juego de la temporada regular.
Los Yankees que están empatados con los Azulejos de Toronto por el campeonato de la división Este en la Liga Americana 93-68 y ellos se miden a los Rays de Tampa Bay en el mismo horario.
José Caballero jugará en la segunda base con los Yankees y será noveno al bate.
Line Up de los Yankees para medirse a los Orioles con José Caballero
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972334148489748513&partner=&hide_thread=false