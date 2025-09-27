Panamá Sub-20 cayó ante Paraguay en estreno en el Mundial de Chile

La selección de Panamá Sub-20 cayó 3-2 ante Paraguay en su estreno en el Mundial de Chile 2025 desde el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

El equipo dirigido por el DT Jorge Dely Valdés sorprendió con gol de camerino del defensor Martin Krug, sobre el minuto 5' tras aprovechar la jugada a balón detenido.

Los sudamericanos tomaron la iniciativa en el partido y lograron empatar las acciones antes de irse al descanso, sobre el 42' con anotación de Alexandro Maidana, luego de un error en el fondo de Juan Hall.

Segundo tiempo de goles en el Paraguay vs Panamá Sub-20

En el segundo tiempo Panamá tuvo una al 58', con una llegada por banda izquierda, que terminó con disparo de pierna izquierda de Gustavo Herrera, pero el portero reaccionó bien.

Los paraguayos reaccionaron y al 62' apareció desde atras Enso Gonzáles para definir de pierna derecha en el área.

La "Rojita" no se quedó de brazo cruzados y respondió con el 2-2 al 76' después de una gran jugada colectiva, que terminó con definición sutil Giovany Herbert.

Cuando parecía que llegaba el final, al 90+4' apareció Tiago Caballero solo en el área para poner el definitivo 3-2 en su estreno en el Mundial Sub-20.