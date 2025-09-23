Premundial de Béisbol U23: Precios de los boletos para los partidos de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) reveló los precios de los boletos para los encuentros del Campeonato Premundial de Béisbol U23 , que se jugará del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre en los Estadio Mariano Rivera y el Justino "Gato Brujo" Salinas.

La Selección de Béisbol de Panamá buscará conseguir una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 en Nicaragua, a jugarse del 6 al 15 de noviembre.

Los dirigidos por Aníbal Reluz quedaron ubicados en el grupo A junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y México. Mientras que el grupo B está conformado por Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes-USA, Bahamas y Aruba.

Precios de los boletos para el Premundial de Béisbol U23

Los boletos para los choques de la tropa panameña tendrán un costo de 5.00 dólares y la entrada del resto de los juegos es totalmente gratis.