Premundial de Béisbol U23: Precios de los boletos para los partidos de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló los precios de los boletos para los encuentros del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se jugará del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre en los Estadio Mariano Rivera y el Justino "Gato Brujo" Salinas.
Los dirigidos por Aníbal Reluz quedaron ubicados en el grupo A junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y México. Mientras que el grupo B está conformado por Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes-USA, Bahamas y Aruba.
Precios de los boletos para el Premundial de Béisbol U23
Los boletos para los choques de la tropa panameña tendrán un costo de 5.00 dólares y la entrada del resto de los juegos es totalmente gratis.