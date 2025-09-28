FC Barcelona vs PSG: Fecha, hora y dónde ver en J2 de la Champions League

E l FC Barcelona recibirá al PSG en el estadio Olímpico de Montjuic en la jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League, en uno de los duelos candelas de la semana.

Ambos equipos vienen de vencer a sus rivales en sus ligas locales y tomaron el liderato de cada una, el Barcelona venció a la Real Sociedad y es líder de LaLiga, mientras que el PSG le ganó al Auxerre y está en la cima en la Ligue 1.

El Barcelona no contará en este juego ni con Joan García, Raphinha, Gavi, Fermín López y Ter Stegen por sus lesiones. Los parisinos no contarán con Marquinhos, Ousmane Dembélé por lesiones, son duda Joao Neves, Kvaratskehelia, Fabián Ruiz y Doué.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 16 de abril de 2024 cuando el PSG los goleó 4-1 en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2023-2024.

Fecha, hora y dónde ver: FC Barcelona vs PSG en Champions League