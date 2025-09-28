FC Barcelona vs PSG: Fecha, hora y dónde ver en J2 de la Champions League

El FC Barcelona recibirá al PSG en el estadio Olímpico de Montjuic en la jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League, en uno de los duelos candelas de la semana.
El Barcelona no contará en este juego ni con Joan García, Raphinha, Gavi, Fermín López y Ter Stegen por sus lesiones. Los parisinos no contarán con Marquinhos, Ousmane Dembélé por lesiones, son duda Joao Neves, Kvaratskehelia, Fabián Ruiz y Doué.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 16 de abril de 2024 cuando el PSG los goleó 4-1 en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2023-2024.
Fecha, hora y dónde ver: FC Barcelona vs PSG en Champions League
- Fecha: Miércoles, 1 de octubre de 2025
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
- Dónde seguir: ESPN, redes sociales de Deportes RPC