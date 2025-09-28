Panamá vs Ucrania: Fecha, hora y dónde ver Mundial Sub-20 en jornada 2

La selección de Panamá de Jorge Dely Valdés enfrentará a Ucrania este martes 30 de septiembre por la jornada 2 del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile y vienen de caer ante Paraguay en su debut.
Panamá Sub-20 por su lado cayó ante Paraguay 3-2, las anotaciones panameñas fueron de Martín Krug y Giovany Herbert, pero un error sobre los minutos finales les costó el punto.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Panamá vs Ucrania en el Mundial Sub-20
- Fecha: Martes, 30 de septiembre de 2025
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
- Dónde ver: EN VIVO, por RPC Deportes desde las 2:30 pm