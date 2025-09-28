Panamá vs Ucrania: Fecha, hora y dónde ver Mundial Sub-20 en jornada 2 Javier TORRES / AFP

La selección de Panamá de Jorge Dely Valdés enfrentará a Ucrania este martes 30 de septiembre por la jornada 2 del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile y vienen de caer ante Paraguay en su debut.

Ucrania luce como el rival más complicado del grupo, suman ya su primera victoria tras vencer 2-1 a República de Corea en el duelo en Valparaíso. Losgoles fueron de Hennadii Synchuk y un cabezazo de Oleksandr Pyshchur.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse