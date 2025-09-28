MAREA ROJA Marea Roja -  28 de septiembre de 2025 - 08:07

Panamá vs Ucrania: Fecha, hora y dónde ver Mundial Sub-20 en jornada 2

La selección de Panamá se enfrentará a Ucrania este martes por la jornada 2 del Mundial Sub-20 en Chile.

Panamá vs Ucrania: Fecha

Javier TORRES / AFP

La selección de Panamá de Jorge Dely Valdés enfrentará a Ucrania este martes 30 de septiembre por la jornada 2 del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile y vienen de caer ante Paraguay en su debut.

Ucrania luce como el rival más complicado del grupo, suman ya su primera victoria tras vencer 2-1 a República de Corea en el duelo en Valparaíso. Losgoles fueron de Hennadii Synchuk y un cabezazo de Oleksandr Pyshchur.

Panamá Sub-20 por su lado cayó ante Paraguay 3-2, las anotaciones panameñas fueron de Martín Krug y Giovany Herbert, pero un error sobre los minutos finales les costó el punto.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Panamá vs Ucrania en el Mundial Sub-20

  • Fecha: Martes, 30 de septiembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
  • Dónde ver: EN VIVO, por RPC Deportes desde las 2:30 pm
