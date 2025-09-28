LALIGA Fútbol Internacional -  28 de septiembre de 2025 - 13:30

El FC Barcelona vence a la Real Sociedad y toma el liderato en LaLiga

El FC Barcelona y la Rea Sociedad se enfrentaron en un partidazo por la jornada 7 de LaLiga, repasa detalles.

FC Barcelona

FC Barcelona

Josep LAGO / AFP

El FC Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad y se queda con el liderato en la séptima jornada de LaLiga con un punto arriba del Real Madrid que cayó ante el Atleti el sábado.

Odriozola abrió el marcador desde el minuto 31' en una gran jugada colectiva donde rompieron líneas y tomaron ventaja, pero los blaugranas lo empataron desde el 43' con un cabezazo de Jules Koundé en un centro de Marcus Rashaford.

En la segunda mitad se dio el regreso de Lamine Yamal y un minuto después al 59' hizo una gran jugada y le dio un centro a Robert Lewandowski que de cabeza la mandó al poste y entró el balón para tomar la ventaja en el partido.

El FC Barcelona es el nuevo líder de LaLiga

Con este resultado y con la derrota del Real Madrid, el Barcelona toma el liderato en la jornada 7 de LaLiga.

Los de Hansi Flick se enfrentarán este miércoles al PSG en la segunda jornada de la UEFA Champions League en Montjuic y en LaLiga se medirán el domingo 5 de octubre al Sevilla en la fecha 8 desde las 9:15 am.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alineación del FC Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad en la jornada 7

FC Barcelona anuncia lesiones de Raphinha y Joan García

El FC Barcelona le remontó al Real Oviedo en la jornada 6

Recomendadas

Últimas noticias